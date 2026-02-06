Эксперт объяснила, как удаленщикам добиться карьерного роста

Удаленная работа зачастую снижает шансы на рост, даже если сотрудник показывает хорошие результаты. Об этом напомнила карьерный эксперт Алена Чукина.

© Вечерняя Москва

— Кроме того, удаленный формат серьезно осложняет построение прочных профессиональных связей и доверительных отношений внутри коллектива, которые обычно формируются в спонтанном общении и помогают находить «союзников», — объяснила она.

Эксперт отметила, что дистанционная занятость уменьшает возможности профессионального роста сотрудников, даже при высоких показателях эффективности. Для поддержания видимости и повышения шансов на развитие Чукина посоветовала регулярно информировать коллег о своих достижениях, участвовать в онлайн-встречах и мероприятиях, а также периодически посещать офис лично, чтобы укреплять рабочие отношения, сообщает РИАМО.

Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый третий россиянин готов уволиться, если работодатель потребует вернуться в офис после периода удаленной работы. При этом большее сопротивление проявляют женщины — 38 процентов. Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал «Вечерней Москве», почему так сложно вернуться в офис после удаленки и как это сделать комфортно, если нет возможности поменять место работы.