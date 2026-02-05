Обратно в 90-е: В России оценили повышение тарифов в сфере ЖКХ

Константин Крохин заявил НСН, что граждане недовольны повышением тарифов в сфере ЖКХ.

В некоторых регионах тарифы на ЖКУ повысились на 22% с начала года, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Граждане недовольны повышением тарифов в сфере ЖКХ, в Москве рост составил 16%, в каких-то регионах - 22% с 1 января. В прошлом году тоже было повышение значительное. Такой рост тарифов был только в 90-е годы, тогда раз в год повышали в Москве на 30-35%. Получается, что мы вернулись в 90-е», - отметил он.

Если ФАС займется тарифами на ЖКУ, сумма в платежках граждан точно не уменьшится, так как у ведомства нет данных по реальной ситуации на местах. Об этом НСН рассказала независимый эксперт по вопросам ЖКХ Евгения Петухова.

Ранее стало известно, что в России вдвое увеличился повышающий коэффициент, используемый для расчета платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».