Злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить возврат средств за онлайн-покупки, заманивая жертв на поддельные сайты для хищения данных, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Аферисты массово отправляют уведомления о якобы начисленных бонусах, ссылки в которых ведут на фишинговые ресурсы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В полиции привели пример типичной рассылки мошенников: «Вы получили 15% кешбэка за покупки! Активируйте до…».

Там добавили, что целью таких рассылок являются активные покупатели на маркетплейсах.

Схема работает через создание сайтов-клонов банков или торговых площадок. Пользователь, переходя по ссылке ради выгодной акции, вводит логин, пароль и код из СМС. Эти сведения мгновенно попадают к преступникам, что позволяет им похитить денежные средства со счетов жертвы.

Правоохранители рекомендуют игнорировать подозрительные ссылки в мессенджерах и пользоваться исключительно официальными приложениями.

В полиции также отметили, что слова «срочно», «последний шанс» или «только сегодня» должны стать сигналом для немедленного удаления сообщения.

