Зарплата в конвертах: кому выгодна нелегальная занятость в России

Около 8 миллионов россиян работают неофициально, получая зарплату в конвертах. Такие данные приводят эксперты, опрошенные «Известиями».

Хотя власти активизировали борьбу с теневой занятостью и в 2025 году легализовали почти 1 миллион человек, масштабы неформального сектора остаются значительными. В краткосрочной перспективе такая схема может казаться выгодной как работнику, который получает на руки большую сумму, так и работодателю, экономящему на налогах и страховых взносах.

Однако для экономики в целом нелегальная занятость несет серьезные риски — от недобора налогов и искажения конкуренции до проблем с планированием социальных программ, подчеркивают специалисты.

Для самого работника «серая» занятость означает потерю пенсионного стажа, социальных гарантий (оплаты больничных, отпускных), а также юридическую уязвимость в случае споров с работодателем. Снижению теневого сектора способствует ужесточение контроля, цифровизация платежей и дефицит кадров, заставляющий компании предлагать официальное трудоустройство как конкурентное преимущество, отмечают эксперты.