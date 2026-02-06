В России с 1 апреля увеличатся социальные пенсии

С 1 апреля текущего года в Российской Федерации произойдёт увеличение социальных пенсий на 6,8%. Согласно заявлению главы Министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера затронет благосостояние почти 4,3 миллиона россиян.

Министр отметил, что индексация социальных пенсий является ежегодной процедурой, и в 2026 году её размер достигнет 6,8%. Эта информация была передана агентством РИА Новости.

Предполагается, что в результате данного повышения пенсии улучшится материальное положение примерно 4,3 миллиона граждан. Значительная часть из них, а именно около 3,6 миллиона человек, являются получателями социальных пенсий. Ещё около 700 тысяч граждан находятся на государственном пенсионном обеспечении, и их выплаты также будут скорректированы.