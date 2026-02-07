$77.0591.05

Назван средний размер социальной пенсии после индексации в России

Lenta.ruиещё 11

Средний размер социальной пенсии в России после индексации с 1 апреля 2026 года составит около 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, передает ТАСС.

Назван средний размер социальной пенсии после индексации в России
© РИА Новости

По ее словам, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента. Размер повышения привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера, который с 1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Исходя из данных Социального фонда России, где средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года оценивался в 15 514 рублей, после индексации выплата вырастет до 16 569 рублей.

Эксперт подчеркнула, что фактический размер пенсии может отличаться в зависимости от ее вида, а также наличия региональных доплат.

Апрельская индексация затронет около 4,3 миллиона человек. Размер повышения социальных пенсий утверждается правительством ежегодно, а проект постановления об уровне индексации в 2026 году уже вынесен на общественное обсуждение.

Ранее стало известно о повышении пенсии для россиян старше 80 лет.