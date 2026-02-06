Россиянам дали ценный совет

Финансовый эксперт Александр Гриф посоветовал россиянам вкладывать деньги в банки в 2026 году. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Грифа, основную часть своих сбережений лучше хранить на банковских вкладах. Как объяснил эксперт, рублевые депозиты приносят больше денег, чем отнимает инфляция — 10-12% годовых. При этом, суммы до 1,4 миллионов рублей будут застрахованы государством. Если же средства превышают этот лимит, Гриф советует использовать облигации федерального займа или надежные корпоративные облигации.

«Государственные облигации федерального займа по надежности близки к вкладам, но приносят больший доход. Длинные выпуски сейчас обеспечивают — 12-13 процентов годовых, а надежные корпоративные облигации — до 14-15 процентов», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что россияне стали брать меньше кредитов.