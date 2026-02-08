Бизнес-аналитик рассказала, как самому обеспечить себе достойную пенсию

Чтобы получать достойную пенсию, необходимо выстроить «пенсионную стратегию» на 20-30 лет вперед, это можно сделать даже при ограниченных доходах. Эксперт по цифровым инвестициям Светлана Шибенко рассказала, как обеспечить себя достойными выплатами в будущем.

По ее словам, важно не искать «идеальный инструмент», а выработать привычку регулярно откладывать деньги. Например, взносы в размере 3-5 тысяч рублей при доходности 8–10 процентов годовых за 25 лет могут привести к капиталу, сопоставимому со средней зарплатой.

— При этом важно инвестировать только свободные средства. Деньги, предназначенные для повседневных расходов, выплат по кредитам и резервного фонда, не должны участвовать в долгосрочных инвестициях — иначе при первом же форс-мажоре придется выходить с рынка в неудачный момент, — отметила эксперт.

Для долгосрочных инвестиций Шибенко рекомендует несколько инструментов. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) предоставляет налоговые льготы и частично компенсирует взносы. Индексные фонды позволяют инвестировать в широкий рынок без выбора отдельных акций и исторически показывают доходность выше инфляции. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивают стабильность и понятную юридическую структуру.

Шибенко также выделила программу долгосрочных сбережений (ПДС) через НПФ — она предполагает регулярные взносы, возможность софинансирования со стороны государства и государственные гарантии сохранности средств в пределах установленного лимита. В сфере облигаций она посоветовала использовать ОФЗ и бумаги надежных компаний для снижения волатильности портфеля. Недвижимость, хотя и считается классическим активом, может быть сложной для инвесторов с ограниченным бюджетом из-за высоких затрат. Криптовалюта — это высокие риски, она не должна быть основой пенсионных накоплений.

— Не требуется искать «идеальную точку входа». Достаточно системно инвестировать фиксированную сумму и дать времени и сложному проценту сделать свою работу, — приводит слова эксперта «Газета.ру».

Помимо этого, ожидается и индексация выплат. С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона человек.