Россиянам объяснили причины отказа банков в возврате вкладов

Финансовые организации могут отказать своим клиентов в возврате средств со вкладов в случае ареста, подозрительных операций или требований финконтроля. Об этих рисках предупредила россиян куратор правового сопровождения сделок консалтинга Legal principles Русудани Закарая в беседе с агентством «Прайм».

Первым делом юрист посоветовала попавшим в такую ситуацию вкладчикам выяснить причину блокировки. Зачастую, отказ может быть связан с действиями либо бездействием клиента.

«Например, если на вклад наложен арест, вернуть его можно лишь после отмены установленных судом мер», — указала Закарая.

Кроме того, банк может заблокировать сбережения на основании закона о противодействии легализации доходов, если вкладчик попал под проверку Росфинмониторинга.

Юрист обратила внимание, что кредитные организации также могут отказать в выдаче средств со вклада, если он был пополнен с помощью операции, показавшейся ей подозрительной, после чего клиент моментально пытается снять деньги.

«Если это подозрительная операция, подтвердите легальность получения денег. В противном случае банк вправе не возвращать их, и эту позицию подтвердил Верховный Суд РФ», — добавила специалист.

В случае, если банк отказывается объяснить причину невыдачи денег, клиент может попросить письменный ответ и направить претензию с требованием вернуть вложенные средства. Если финансовая организация не отреагирует на такие меры, россияне могут обратиться в суд.

Ранее граждане РФ оценили защищенность своих банковских сбережений. По словам 38 процентов участников опроса, им или их близким приходилось сталкиваться с попытками обмана в течение прошлого года.