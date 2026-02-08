Юрист Курбаков: электричество и воду могут отключить при долге более 2 месяцев

Отключение электричества, газа или горячей воды в квартире возможно, если собственник не оплачивает услуги ЖКХ более двух месяцев. Об этом РИА Новости сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. По его словам, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе пойти на ограничение коммунальных услуг при просрочке оплаты свыше двух месяцев. Размер задолженности при этом рассчитывается по нормативам потребления, установленным постановлением правительства России. Даже при наличии индивидуальных счетчиков для определения критической суммы долга могут применяться усредненные показатели. Юрист уточнил, что процедура отключения проходит в несколько этапов. Сначала должнику направляют официальное уведомление, после чего у него есть 20 дней для погашения задолженности. Если долг не погашен, за три дня до предполагаемого ограничения услуги направляется повторное предупреждение. Само отключение допускается не ранее чем через 30 дней с момента первого уведомления. При этом Курбаков отметил, что законодательство предусматривает ряд ограничений. В частности, гражданам не могут отключить отопление в холодный период, а также холодное водоснабжение в многоквартирных домах. Кроме того, он обратил внимание, что с 1 октября по 30 апреля запрещено отключение электроэнергии в домах, где отсутствуют альтернативные источники отопления. Также недопустимо прекращение водоснабжения в случаях, когда это может создать угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности, например в домах с централизованной канализацией.