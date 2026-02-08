Юрист предупредил россиян о риске лишиться света и воды в квартире

Отключить электричество, газ или горячую воду в квартире из-за долгов могут, если собственник не оплачивал ЖКХ более двух месяцев.

Об этом РИА Новости рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе отключить электричество, газ или горячую воду, если просрочка оплаты превышает два месяца», — напомнил юрист.

По словам Курбакова, даже при установленных счетчиках для определения критической величины задолженности могут применяться усредненные показатели.

При этом процедура отключения осуществляется поэтапно. Сначала должнику направляется уведомление, после чего ему предоставляется 20 суток для погашения задолженности. Если обязательство не исполнено, за три дня до предполагаемого ограничения услуги направляется повторное предупреждение. Отключение может быть произведено не ранее чем через 30 дней с момента первоначального уведомления.

С 1 марта 2026 года газовые службы смогут отключать квартиры россиян от газоснабжения за систематические нарушения в использовании оборудования. О новом праве, которое получат коммунальщики, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев,