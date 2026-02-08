Россиянам объяснили, как получить перерасчёт за отопление

Если температура в квартире продолжительное время оказывается ниже установленной нормативной отметки, жильцы имеют право требовать перерасчет платы за отопление, поскольку в этом случае речь идет о предоставлении услуги ненадлежащего качества.

© Deita.ru

Об этом рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ИA DEITA.RU.

По его словам, в холодное время года в жилых комнатах нормативной считается температура не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже 20 градусов. Там, где зимы особенно суровы, допустимый показатель повышается до 22 градусов. Эти нормативы установлены для обеспечения комфорта и здоровья жильцов.

Кроме этого, действуют правила относительно допустимых перерывов в отоплении: суммарно за месяц жилище не должно оставаться без тепла более 24 часов. В течение суток в квартире может не быть отопления до 16 часов, если температура внутри находится в промежутке от 12 до 18 градусов.

Если температура опускается от 10 до 12 градусов — ограничения сокращаются до 8 часов, а при температуре в диапазоне от 8 до 10 градусов — не более 4 часов. При этом, если перечисленные нормы нарушаются, и температура долго остается ниже требуемой, плата за отопление уменьшается на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва.

Кошелев подчеркнул, что если в помещении зафиксировано отклонение от нормативных значений, важно сразу же обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или ТСЖ. Необходимо зафиксировать номер заявки и записать время обращения.

Ответственные службы обычно реагируют следующим образом: за 30 минут — локализуют аварийную ситуацию, а в течение трех суток — устраняют неполадки внутри домовых систем. Письменные запросы зачастую рассматриваются в течение 30 дней, хотя при необходимости сроки могут быть сокращены до одного дня или трех-пяти рабочих дней.

Для получения компенсации за переплату за отопление ненадлежащего качества потребуется наличие доказательств нарушения. Прежде всего, это составление акта проверки коммунальной услуги с замером температуры.

Если возможности сделать акт в первый и последний час отсутствуют, следует регулярно фиксировать температуру каждого часа и отображать эти показатели в заявлении на перерасчет. В случае игнорирования заявки или отказа со стороны управляющей организации в составлении акта или перерасчете, необходимо обращаться в надзорные органы, такие как государственная жилищная инспекция или Роспотребнадзор.

Если в доме имеется общий прибор учета тепла, и причина сбоя связана с поставщиком ресурса — например, в результате крупной аварии на магистрали — перерасчет может быть выполнен автоматически. Однако в большинстве случаев без личного заявления и подтверждающего документа — акта о снижении температуры — добиться перерасчета практически невозможно.