В Госдуме предложили ввести для родителей школьников три оплачиваемых выходных

В Госдуме предложили ввести для родителей школьников три дополнительных оплачиваемых выходных дня. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

В документе предлагается закрепить на законодательном уровне право каждого работающего родителя (законного представителя) на три дополнительных оплачиваемых дня в календарном году, которые можно потратить, для того чтобы поучаствовать в школьных событиях и мероприятиях ребенка, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что, например, такие выходные можно потратить на посещение родительских собраний, утренников, спортивных праздников, творческих конкурсов, дней открытых дверей и других значимых событий в жизни школьника.

Инициатива направлена на рассмотрение министру труда и социальной защиты Антону Котякову.