Санкционные фильтры Apple заблокировали обычного владельца iPhone

Подписчик портала iPhones.ru рассказал о нетипичной блокировке аккаунта Apple, с которой, по его словам, может столкнуться любой рядовой пользователь iPhone.

Так, Apple ограничила обработку покупок и подписок в App Store, уведомив владельца аккаунта о том, что его персональные данные «потенциально совпадают» с данными лица, включенного в санкционные списки. При этом речь идет именно о вероятном совпадении, без указания конкретных оснований или подтвержденных фактов.

В результате пользователь утратил возможность оплачивать подписки и совершать покупки. Для восстановления доступа Apple предлагает пройти процедуру подтверждения личности и загрузить копию паспорта или другого удостоверяющего документа, не поясняя, какие именно данные вызвали срабатывание ограничений и как будет использоваться предоставленная информация.

Отдельное беспокойство у пользователя вызывает вопрос безопасности персональных данных. По его словам, требование передать копию паспорта под угрозой сохранения блокировки выглядит спорным, особенно с учетом отсутствия четких объяснений со стороны компании.

По словам пострадавшего, подобная ситуация потенциально может затронуть любого пользователя — достаточно совпадения имени, региона или иных формальных параметров, после чего доступ к экосистеме Apple может быть частично ограничен.