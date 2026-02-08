Депутат сообщил о двукратном росте тарифа на воду без счетчика

Повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика увеличился в России с 1,5 до 3. Это было сделано для борьбы с мошенническими схемами, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам парламентария, есть случаи, когда число проживающих в квартире не соответствует количеству прописанных.

"Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто не прописан и есть только собственник, а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят", – пояснил он.

Депутат отметил, что в результате финансовая нагрузка идет на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов дома. Такой коэффициент уже показал себя и позволил поднять оснащенность помещений счетчиками до 90%, указал Колунов.

"Теперь опыт столицы распространится на всю страну", – добавил он.

Ранее мошенники придумали новую схему, заключающуюся в предложениях о якобы возврате переплаты за отопление. В сообщениях аферисты, представляясь сотрудниками управляющей компании или ЕИРЦ, просят перейти по ссылке для возврата средств. Это может привести к потере всех денег с банковской карты или к взлому аккаунта на "Госуслугах".