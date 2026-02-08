Центробанк прописал порядок доступа россиян к цифровому рублю

Для открытия счета и получения доступа к платформе цифрового рубля физлица и ИП должны будут пройти полную идентификацию, как при открытии банковского счета, получить ключ простой электронной подписи при личной явке, предоставить ИНН и СНИЛС. Соответствующие изменения Центробанк внес в положение о платформе цифрового рубля.

Указание регулятора вступает в силу через 60 дней.

«Парламентская газета» выясняла, не усложнит ли прописанная процедура запланированное на сентябрь 2026 года массовое приобщение россиян к национальной цифровой валюте.

Центробанк разработал требования к порядку открытия, ведения и закрытия счета цифрового рубля. Согласно нововведению, прежде чем получить доступ к платформе цифрового рубля физлица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрироваться в федеральной государственной информсистеме «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА) и получить ключ простой электронной подписи при личной явке.

До открытия счета цифрового рубля на платформе россияне должны предоставить свой идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета.

В указании ЦБ оговаривается, что банк, подключенный к платформе цифрового рубля, может предоставить доступ к платформе только после прохождения полной идентификации, как при открытии банковского счета, и выдачи сертификата квалифицированной электронной подписи.

Массовое внедрение цифрового рубля в стране, согласно подписанному в июле прошлого года президентом закону, начнется 1 сентября 2026 года.

Сложность процедуры на первом этапе массового внедрения «нового» рубля вполне понятна и объясняется вопросами безопасности, пояснил «Парламентской газете» Анатолий Аксаков. «Необходима гарантированная идентификация тех, кто пользуется цифровым рублем, — отметил депутат. — Ведь мошенники могут устремиться в этот процесс для того, чтобы изучить его, а после разработать схемы воровства денег. Поэтому надо все-таки быть уверенным в тех, кто вошел в этот процесс».

