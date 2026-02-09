Россиян предупредили о новых схемах обмана на крипторынке

На фоне снижения ставок по банковским вкладам россияне все чаще ищут альтернативные способы заработка, в том числе рассматривают инвестиции в криптовалюту. О рисках, связанных с мошенничеством в этой сфере, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

© Московский Комсомолец

По его словам, реклама криптовалютных инвестиций, как правило, сопровождается историями стремительного успеха и высоких доходов, однако информация о рисках и мошеннических схемах при этом замалчивается. Эксперт отметил, что наряду с новыми способами обмана продолжают использоваться и старые схемы, известные еще с середины 2000-х годов, когда получили распространение фейковые торговые площадки для операций с акциями и на рынке форекс.

Хаминский пояснил, что если в 1990-е годы финансовые пирамиды действовали публично и привлекали вкладчиков за счет выплат за счет новых участников, то сегодня благодаря технологиям мошеннические операции полностью ушли в виртуальную среду. Потенциальным жертвам предлагают «инвестировать» в криптовалюту, после чего они устанавливают поддельные приложения для торговли и длительное время уверены, что получают прибыль.

Особенностью таких схем эксперт назвал продолжительный контакт с мошенниками. Потерпевшие постепенно увеличивают вложения, переводя в фиктивную «торговлю» все более крупные суммы. Итогом, по словам Хаминского, неизменно становится полная потеря средств без возможности их вернуть.

В этих условиях, подчеркнул он, ключевое значение приобретает профилактика подобных преступлений, включая правовое просвещение и информирование граждан. Эксперт напомнил, что рынок криптовалют отличается крайне высокой волатильностью, когда курс может снижаться на десятки процентов за один день, а в сочетании с массовым мошенничеством и деятельностью лжетрейдеров это создает дополнительные риски для инвесторов.