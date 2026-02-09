Оценены затраты россиян на Масленицу

В текущем году на приготовление блинов со сметаной в Масленицу у россиян уйдёт более 350 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и одной из крупных торговых сетей.

В качестве одного из объективных факторов продукты для расчёта конечной стоимости брались из рецепта этого праздничного блюда, приготовленного на опаре, из «Книги о вкусной и здоровой пище». В него входят 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока общим объёмом в 1 литр, три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две крупные столовые ложки сахара конечным весом 50 граммов, 1,5 больших чайных ложки соли общим весом в 15 граммов, а также 400 граммов сметаны в качестве начинки для блинов. При этом в финальной стоимости не учитывались два стакана тёплой воды, которые используются для изготовления теста.

Суммарная стоимость всех вышеназванных ингредиентов составила 353,8 рубля. Эти и дальнейшие данные уже привёл один из неназванных ретейлеров. Дороже всего из них оказались сметана. За указанный ранее вес потребуется заплатить 144,9 рубля. Необходимые объёмы молока обойдутся в 97,7, муки – 55,8. 40-граммовая порция дрожжей стоит 24,8 рубля, пара яиц – в среднем 18,7, а три столовые ложки подсолнечного масла – 8,2. Самыми недорогими ингредиентами для традиционного праздничного блюда оказались две столовые ложки сахара и полторы чайной ложки соли, которые стоят 3,4 рубля и 30 копеек соответственно.

Кстати

На сегодня есть несколько оценок по стоимости некоторых вышеназванных ингредиентов. В январе ряд из них приводился по молочным товарам. Например, сметана может войти в список молочных продуктов, которые подорожают из-за увеличения общей ставки НДС с 10 до 22 процентов, которая выросла с начала текущего года. Об этом писали «Аргументы и факты Санкт-Петербург». Это связано с тем, что в ней, как и ряде других молочных товаров, часть молочного жира заменена растительными аналогами (например, пальмовым маслом). С прошлого года власти повышают налоговую ставку на такие товары для борьбы с фальсификатом. Эксперты молочного рынка, на которых ссылалось издание «Бизнес Online», не исключили, что по итогам этого года сырое молоко может стоить от 60 до 70 рублей за литр. Директор Молочного союза России и член Экспертного совета ROSNG Людмила Маницкая, как писало «Барнаул Online», ожидает увеличения потребительских цен на молочную продукцию на 9-12%. На яйца, напротив, не исключается снижение стоимости. Есть информация о том, что они подешевеют за счёт таких механизмов как «ценовые коридоры» и долгосрочные контракты, должны начать работать уже в текущем году и к 2028-му затронуть до 90 % рынка не только яиц, но и молока, сахара и масла. Также в декабре прошлого года «КоммерсантЪ» приводил прогнозы экспертов, которые ожидали увеличения стоимости на 5-10 процентов.