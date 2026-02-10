В России планируют изменить порядок выдачи больничных

Минздрав России намерен внести изменения в процедуру, связанную с выдачей больничных листов, сообщает агентство ТАСС.

Вопрос продления больничного часто болеющим россиянам могут начать обсуждать в рамках врачебной комиссии. Эта инициатива отражена в проекте приказа ведомства.

Если человек болел четыре раза и более за полгода его медицинская документация будет направлена на рассмотрение врачебной комиссии для решения вопроса о продолжении больничного.

Важно отметить, что эти изменения не повлияют на выдачу больничных по уходу за больным родственником, при беременности, при проведении заместительной почечной терапии.