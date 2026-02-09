В России создадут единую базу банковских карт

В России намерены создать единую базу с информацией обо всех банковских картах, имеющихся у граждан. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике 9 февраля.

По словам Лебедева, созданием базы будет заниматься Банк России.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт», — приводит его слова «Интерфакс».

Как писала «Парламентская газета», второй пакет мер по борьбе с мошенниками был внесен в Госдуму 26 декабря 2025 года. Он включает около 20 инициатив, среди которых введение детских sim-карт, ограничение числа банковских карт до 20 штук на человека, маркировка международных звонков и другое. Сегодня Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять законопроект в первом чтении.