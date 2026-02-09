«Чувствительно для каждого»: почему россияне ждут падения рубля

В 2025 году российский рубль показал рекордное укрепление, подорожав к доллару на 23% и войдя в число самых доходных валют мира. Однако, как показывают опросы ВЦИОМ, большинство граждан ожидают его скорого падения, передает kp.ru.

Согласно исследованию, проведенному в январе 2026 года, россияне в среднем прогнозируют, что через три месяца доллар будет стоить 89 рублей (против 77 рублей на момент опроса), а через год — 98 рублей. Аналитики отмечают «растерянность» респондентов: если в начале 2025 года краткосрочный прогноз могли дать 60% опрошенных, то сейчас — лишь 50%.

Эксперты объясняют этот парадокс сочетанием нескольких факторов. По мнению доктора экономических наук Игоря Николаева, ключевая причина — высокие инфляционные ожидания населения. Люди фиксируют снижение темпов экономического роста (до 1% в 2025 году) на фоне продолжающегося роста цен. Это формирует ощущение, что «в экономике дела не очень хорошо идут», что проецируется на ожидания ослабления рубля.

Экономист Георгий Остапкович отмечает, что текущий сильный курс (около 77 рублей за доллар) — рыночная реальность, сформированная увеличением расчетов в национальных валютах и снижением спроса на доллар со стороны экспортеров и импортеров.

Глава РСПП: рублю дальше укрепляться некуда

Однако оба эксперта сходятся во мнении, что в интересах бюджета курс должен быть слабее. Для увеличения экспортной выручки и снижения дефицита (превысившего 1,5 трлн рублей в январе 2026 года) необходим курс в диапазоне 85–90 рублей за доллар. Прогнозы на 2026 год как правительства, так и независимых аналитиков сходятся на том, что среднегодовой курс составит более 90 рублей, что совпадает с ожиданиями большинства россиян.