Россиян предупредили, что за долги у них могут забрать питомцев

Россияне в некоторых случаях рискуют расстаться со своими питомцами из-за долгов. Закон приравнивает их к имуществу, которое подлежит изъятию судебными приставами, объяснил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Хотя животных и относят к имуществу человека, на практике изымают их в зависимости от того, как владелец их использует – например, забрать питомца могут, если он выступает в качестве залога или инструмента для бизнеса, отметил специалист. А в отношении обычных животных, проживающих в квартире не с целью заработка на них, действует «имущественный иммунитет», который не позволяет забрать их для погашения кредита или уплаты штрафа.

«В то же время, если животное является инструментом бизнеса, например породистая собака, используемая для племенного разведения и приносящая доход, то она может быть расценена ценным активом и изъята», — пояснил Хаминский.

Он добавил, что также иммунитет не распространяется на сельхозживотных – например, на коров и лошадей. Правда, забрать их могут лишь в случае, если они не являются для семьи единственным источником пропитания, отметил юрист.

Он призвал должников при визите приставов сразу заявлять о том, что питомец является членом семьи и компаньоном, который никак не используется в целях заработка – например, для разведения. Если же, несмотря на это, животное пытаются изъять, то нужно зафиксировать этот факт в описи, а затем потребовать обжалования в суде или в административном порядке. Сделать это можно в течение десяти дней после изъятия, заключил эксперт.

Напомним, правительство России поддержало законопроект, предлагающий конфисковывать домашних животных у владельцев в случае жестокого обращения, однако указало на необходимость доработки норм для его практической реализации.

В отзыве подчеркивается, что, поскольку домашние животные считаются имуществом граждан, процедура их конфискации возможна только при наличии правонарушения. Соответствующие основания должны быть четко прописаны в нормах УК и КоАП, включая положения о конфискации имущества, жестоком обращении с животными и несоблюдении требований к их содержанию, говорится в отзыве правительства.