Россиян предупредили о банковских «вкладах-обманках»

Забалансовые вклады — это особый вид инвестирования, который зачастую скрыт от официальной отчетности банка.

В отличие от обычных депозитов, такие вклады не отражаются в финансовых документах кредитного учреждения, а это означает, что фактически деньги не поступают никому из легальных структур банка, сообщает ИА DEITA.RU.

Вместо этого, по словам Максима Лалакина, владельца инвестиционно-девелоперского холдинга Styness, эти средства уходят прямо в руки мошенников. Эксперт рассказал агентству "Прайм", что если вы попали в такую ситуацию, то вас могут поджидать несколько вариантов развития событий.

Во-первых, мошенники могут доставать деньги по указанию руководства банка для финансирования своих собственных проектов или приметных бизнесов, зачастую по завышенным тарифам, что выглядит очень подозрительно.

Во-вторых, деньги могут быть изъяты по предварительной договоренности с владельцами банка — в случае, если у них есть информация, что в скором времени у этого банка могут отозвать лицензию. Третий вариант — действия сотрудников банка, которые, руководствуясь личными корыстными интересами, могут внедрять незаконные схемы для своих целей.

Главным сигналом о наличии забалансового вклада, по мнению эксперта, является чрезмерно высокая ставка по депозиту. Так как Центробанк России строго регламентирует максимальную процентную ставку, превышение этого лимита — тревожный звонок, указывающий на возможное мошенничество.

Ещё один важный признак — отсутствие информации о таком внушительном вкладе в личном кабинете клиента. И что особенно опасно — эти вклады не застрахованы государственной системой страхования, а значит, при банкротстве банка деньги вернутся в очень небольших количествах или вовсе не вернутся.

В случае, если возникнет необходимость, можно обратиться в правоохранительные органы, чтобы попытаться вернуть деньги, но шансы на успех в подобной ситуации не слишком велики.