Россияне столкнулись с резким ростом платежей за жилищно-коммунальные услуги в начале 2026 года, несмотря на заявленную правительством среднюю индексацию на 1,7%. Жалобы на двукратное увеличение сумм в квитанциях поступают из различных регионов, включая Подмосковье, Краснодарский край, Владимирскую и Ростовскую области, а также Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал "BAZA".

Жители Каменска-Шахтинского сообщают о счетах на 14 и 13 тысяч рублей за квартиры площадью 109 и 63 квадратных метра соответственно, что значительно превышает январские платежи прошлого года. В подмосковном Одинцове в платёжке за двухкомнатную квартиру появилась новая сумма в 19 тысяч рублей вместо прежних 11 тысяч, а также дополнительная строка о добровольном страховании. Управляющие компании объясняют ситуацию сменой расчётного центра и «доначислениями», однако профильные министерства отрицают связь этих процедур с повышением тарифов.

Особое недоумение вызывает рост стоимости отопления. В Санкт-Петербурге за апартаменты в 46 квадратных метров пришёл счёт на 20 тысяч рублей, причём половина суммы приходится именно на тепло. Местные жители отмечают, что тариф за гигакалорию вырос примерно на 500 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается во Владимирской области, где плата за отопление и холодную воду увеличилась почти вдвое.

При этом с октября 2026 года во многих регионах ожидается очередное, уже двузначное повышение тарифов. Лидерами станут Ставропольский край (22%), Дагестан (19,7%), Тамбовская (17,5%) и Тюменская (17,2%) области. В Москве рост составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.