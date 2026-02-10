Россиянам рассказали, что грозит за утрату электронной подписи

Россиян могут привлечь к ответственности за утрату электронной подписи. Об этом сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По словам эксперта, граждане могут понести наказание при установлении факта небрежного отношения к обеспечению сохранности ЭП.

— Если несанкционированное использование ЭП произошло по вине владельца, например, из-за халатного хранения паролей или промедления с блокировкой, наказание может частично или полностью лечь на него. Важно немедленно блокировать утерянную подпись и информировать все вовлеченные организации, — пояснила Вяльшина.

Она отметила, что если владелец оперативно сообщил об утере или краже, то ответственность возлагается на кредитную организацию или третьих лиц. При этом договоры и кредиты, оформленные мошенниками, можно оспорить в суде при наличии доказательств аферы, передает News.ru.

Стало известно, что мошенники начали использовать новую схему, притворяясь сотрудниками банков и вымогая деньги у россиян под предлогом помощи их родственникам с долгами.

Помимо этого, аферисты стали предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам. Основной целевой аудиторией такой схемы являются пенсионеры, а также люди, получающие социальные выплаты и пособия.