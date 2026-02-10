«Усушка» товара и недопустимые «хитрости»: в России хотят запретить шринкфляцию

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову обращение с инициативой законодательно ограничить практику скрытого роста цен, известную как «шринкфляция». Об этом сообщает Life.ru.

Речь идет о ситуации, когда производители уменьшают вес, объем или количество товара в привычной упаковке, сохраняя или даже повышая его стоимость. По сути, это неочевидное для покупателя подорожание. Яркий пример — упаковки чипсов, где становится больше воздуха и меньше продукта.

В обращении также упоминается «стелсфляция» — параллельное ухудшение качества продукта при сокращении его объема, например, добавление субпродуктов в мясной фарш.

Для защиты прав потребителей Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для таких товаров. Производители должны будут размещать на лицевой стороне упаковки хорошо заметную надпись: «Товар уменьшен в объеме (массе/количестве)».

Кроме того, аналогичную предупредительную табличку или стикер ретейлеры должны будут размещать на полке рядом с таким товаром. Цель инициативы — сделать ценообразование прозрачным и предоставить покупателям полную и честную информацию.