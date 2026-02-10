$77.6592.01

Названа цель создания базы данных банковских карт россиян

Семён Капранов
Генрих Девяткинэксперт

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером объяснил планы по созданию в России единой базы данных банковских карт.

9 февраля замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике сообщил, что в России намерены создать единую базу с информацией обо всех банковских картах, имеющихся у граждан. Созданием базы будет заниматься Банк России.

Создание реестра банковских карт дополнит комплекс мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, отметил Девяткин. По его словам, благодаря новому инструменту правоохранители получат возможность оперативно выявлять карты так называемых дропперов - людей, которые как посредники предоставляют мошенникам свои банковские карты, чтобы туда поступали деньги жертв.

В настоящее время подавляющее большинство случаев телефонного мошенничества связано с переводом средств с одной карты на другую. Жертва мошенников переводит деньги со своей банковской в 95% случаев (в оставшихся случаях она снимает средства и передает их курьеру). Далее получателя информируют о поступлении средств, он бежит к банкомату и обналичивает деньги. И здесь важно понимать, что в настоящее время получить банковскую карту легальным путем без удостоверения личности просто невозможно. Кроме того, как правило, в банке делают фото клиента. Однако небольшие региональные банки не всегда централизовано передают эти данные. И идея создания реестра заключается в том, чтобы при переводе средств жертвой мошенничества правоохранителям оперативно поступала информация, кому поступают деньги, кому принадлежит соответствующая карта. Ведь сейчас бывают ситуации, когда банки обрабатывают такие запросы по нескольку дней. А за это время сложно выявить всех соучастников преступления.

Генрих Девяткин
Генрих ДевяткинЗаместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ

Новый реестр повысит скорость реагирования представителей правоохранительных органов на действия злоумышленников, подчеркнул специалист.

«Сейчас в большинстве случаев правоохранители приходят к дропперам, которые снимают деньги в банкоматах. Но часто они выясняют, что денег у дроппера уже нет, что он уже передал их дальше по цепочке курьеру. Да, тут возбуждается уголовное дело, и в ряде случаев дроппер проходит в качестве обвиняемого, но для жертвы мошенничества это практически ничего не меняет – деньги потеряны. Поэтому здесь важно успевать блокировать подобные операции до момента снятия наличных дроппером. Тогда потерпевшим можно будет возвращать их средства. А после создания реестра правоохранители могут самостоятельно отслеживать получателей средств от жертв мошенников. Кроме того, новая база поспособствует обелению небольших региональных банков. Но в любом случае только время покажет, насколько комплексные меры по борьбе с мошенниками будут эффективны», - сказал эксперт.

