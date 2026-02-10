Названа цель создания базы данных банковских карт россиян

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером объяснил планы по созданию в России единой базы данных банковских карт.

9 февраля замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике сообщил, что в России намерены создать единую базу с информацией обо всех банковских картах, имеющихся у граждан. Созданием базы будет заниматься Банк России.

Создание реестра банковских карт дополнит комплекс мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, отметил Девяткин. По его словам, благодаря новому инструменту правоохранители получат возможность оперативно выявлять карты так называемых дропперов - людей, которые как посредники предоставляют мошенникам свои банковские карты, чтобы туда поступали деньги жертв.

В настоящее время подавляющее большинство случаев телефонного мошенничества связано с переводом средств с одной карты на другую. Жертва мошенников переводит деньги со своей банковской в 95% случаев (в оставшихся случаях она снимает средства и передает их курьеру). Далее получателя информируют о поступлении средств, он бежит к банкомату и обналичивает деньги. И здесь важно понимать, что в настоящее время получить банковскую карту легальным путем без удостоверения личности просто невозможно. Кроме того, как правило, в банке делают фото клиента. Однако небольшие региональные банки не всегда централизовано передают эти данные. И идея создания реестра заключается в том, чтобы при переводе средств жертвой мошенничества правоохранителям оперативно поступала информация, кому поступают деньги, кому принадлежит соответствующая карта. Ведь сейчас бывают ситуации, когда банки обрабатывают такие запросы по нескольку дней. А за это время сложно выявить всех соучастников преступления. Генрих Девяткин Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ

Новый реестр повысит скорость реагирования представителей правоохранительных органов на действия злоумышленников, подчеркнул специалист.

«Сейчас в большинстве случаев правоохранители приходят к дропперам, которые снимают деньги в банкоматах. Но часто они выясняют, что денег у дроппера уже нет, что он уже передал их дальше по цепочке курьеру. Да, тут возбуждается уголовное дело, и в ряде случаев дроппер проходит в качестве обвиняемого, но для жертвы мошенничества это практически ничего не меняет – деньги потеряны. Поэтому здесь важно успевать блокировать подобные операции до момента снятия наличных дроппером. Тогда потерпевшим можно будет возвращать их средства. А после создания реестра правоохранители могут самостоятельно отслеживать получателей средств от жертв мошенников. Кроме того, новая база поспособствует обелению небольших региональных банков. Но в любом случае только время покажет, насколько комплексные меры по борьбе с мошенниками будут эффективны», - сказал эксперт.

