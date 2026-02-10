В России нашли способ сдержать рост цен на продукты

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал ввести государственное регулирование цен на продовольствие. В беседе с News.ru он заявил, что ситуация с огурцами, которые в этом январе подорожали на 43% и в некоторых регионах стоят до 1000 рублей за килограмм, является показательной.

Миронов раскритиковал позицию чиновников, списывающих рост цен на сезонность. Как уточнил он, «по той же причиной объясняли «золотую» картошку в прошлом году, в этом на их месте огурцы, которые стоят дороже мяса».

«А людям что делать?», — задался вопросом политик.

Он предложил два конкретных шага: законодательно ограничить торговые наценки и создать новый контрольный орган — Госкомцен. По его словам, необходимо также обязать торговые сети предоставлять полки для продукции местных производителей, а не только крупных агрохолдингов, чтобы усилить конкуренцию.

Депутат также усомнился в рыночных причинах подорожания, учитывая, что более 80% рынка тепличных огурцов контролируют несколько компаний. Как отметил Миронов, «если на хлеб наценки достигают 100%, как признает ФАС, то на огурцы маржа может быть еще выше». В качестве примера эффективного госрегулирования он привел опыт Белоруссии.