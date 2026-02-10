Ключевая ставка и «100 рублей за доллар»: эксперт рассказал, чего ждать россиянам

Аналитик Александр Разуваев прогнозирует, что в ближайшие недели курс доллара может достичь 100 рублей. В беседе с Life.ru он пояснил, что такая динамика рубля в значительной степени определяется ценой на нефть и политикой Центробанка, передает Life.ru.

Разуваев ожидает, что на ближайшем заседании в пятницу регулятор немного понизит ключевую ставку, вероятно, до 15,5%, однако это не окажет решающего влияния на валюту. По его мнению, слишком крепкий рубль вредит федеральному бюджету, поэтому некоторое ослабление курса — ожидаемый сценарий.

Как уточнил эксперт, «в ближайшие пару недель мы увидим около 100 рублей за доллар, но это не повод расстраиваться». Он уточнил, что к марту ситуация может стабилизироваться с курсом около 80 рублей за доллар.

Что касается инвестиций, Разуваев считает банковские депозиты привлекательным вариантом на краткосрочную перспективу (3–4 месяца), так как их ставки значительно опережают инфляцию. На фондовом рынке, по его словам, стоит обратить внимание на энергетические компании, которые хорошо заработали на морозах, и отдельные банковские акции, ожидающие дивидендные выплаты в размере 35–37 рублей на акцию.

Эксперт подчеркнул, что вклады остаются надежным инструментом, а ситуация с рублем выглядит контролируемой. Резких скачков цен на важные товары, по его мнению, не произойдет.