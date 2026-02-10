Эксперт рассказала, как снизить платежи за ЖКУ

Одним из способов снизить нагрузку на бюджет, особенно если общий доход владельцев квартир ниже установленного в регионе уровня, является получение жилищной субсидии, которая способна компенсировать до 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг. Об этом рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Ирина Милькина.

© Вечерняя Москва

Она уточнила, что в качестве общих критериев предоставления субсидий выступают низкий уровень дохода членов семьи относительно прожиточного минимума, наличие справки о доходах и отсутствие задолженности по предыдущим выплатам за жилье и коммунальные услуги.

Еще одним из эффективных способов снижения платы за отопление зимой специалист назвала равномерное распределение платежей за эту услугу в течение всего года, а не только в отопительный период. По словам Милькиной, зимой повышение стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) особенно ощутимо, в том числе из-за роста потребления горячей воды и отопления, а также расходов управляющих компаний на уборку снега.

— Кроме того, в январские квитанции, которые должны быть оплачены до 10 февраля, включается перерасчет потребления ресурсов за прошлый год, — добавила эксперт в беседе с РИАМО.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что с 1 марта 2026 года в России перенесут крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число каждого месяца.