Долги американцев рекордно выросли

По итогам 2025 года долги американских семей достигли рекордных 18,8 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка сообщает РИА Новости

К концу года общие долги американцев, в том числе по кредитам выросли на 191 миллиард долларов. При этом задолженность по ипотечным займам выросла на 98 миллиардов долларов, до 13,17 триллиона.

Задолженность по кредитным линиям под залог жилья (HELOC) увеличилась на 11,6 миллиарда, до 434 миллиарда. Долги по кредиткам выросли на 44 миллиардера, до 1,28 триллиона, а задолженность по автокредитам —на 12 миллиардов, до 1,67 триллиона. Пожая ситуация и со студенческими займами — долги выросли на 11 миллиардов и составляют 1,66 триллиона долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. Директор Федерального агентства по финансированию жилищного строительства Билл Пулт подтвердил, что ведомство действительно работает над внедрением 50-летних ипотек, назвав это «полным изменением правил игры». Такие изменения предложат меньшие ежемесячные платежи по сравнению со стандартным 30-летним кредитом, но общая выплата процентов будет значительно выше, а накопление собственного капитала — медленнее.