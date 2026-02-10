Специалист прокомментировал идею создания единого реестра банковских карт

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев прокомментировал идею создания единого реестра банковских карт.

«Это нужно для того, что люди не открывали по тысяче карт, чтобы потом использовать их для дропперских, мошеннических операций», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По словам специалиста, в едином реестре будет указана только информация о количестве имеющихся у гражданина карт и в каком банке они оформлены.

Ранее руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский предупредил россиян о необходимости закрыть все неиспользуемые банковские счета.