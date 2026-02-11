В Госдуме назвали "вредными" мечты о зарплате в 1 млн рублей

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что большинству россиян недоступна зарплата в размере 1 млн рублей в месяц, и стремиться к таким доходам «вредно».

Чтобы получать такой доход, необходимо быть не просто квалифицированным, а крайне востребованным специалистом, который умеет продвигать себя на рынке труда. Об этом парламентарий рассказал в разговоре с «Газетой.Ru».

Согласно данным Росстата, в 2025 году зарплату от 1 млн рублей получали более 45 тысяч россиян. Больше всего таких работников было занято в сфере информационных технологий и коммуникаций – 9,9 тысячи человек. В торговле насчитывалось 6,7 тысячи сотрудников с подобным уровнем дохода, в финансовом секторе – 6,2 тысячи, в промышленности – 6,4 тысячи человек. По официальной статистике, миллионную зарплату получает 0,03%.