Россиян предостерегли от чрезмерного накопления отпусков

Если работник годами копил отпуска, он может в итоге остаться без денежной компенсации. Об этом риске россиян предупредила член комитета Государственной Думы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Ее слова приводит РИА Новости.

Компенсации при таком раскладе будет сложно добиться даже путем судебного разбирательства, отметила депутат. Инстанции, пояснила она, тщательным образом изучают обстоятельства, по которым положенный работнику отпуск не был использован. Если они будут неубедительны, суд не удовлетворит требования сотрудника, резюмировала Стенякина.

Сотрудники HR-службы компаний обычно заранее напоминают работникам о праве на отдых. Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что фирма не препятствовала уходу сотрудника в отпуск, а он сознательно отказывался от него без веских причин, инстанция встанет в этом споре на сторону руководства.

«Суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право», — заключила парламентарий.

Ранее аналитик Татьяна Подольская рекомендовала россиянам отказаться от отпуска в январе. Для работников на окладе это, отметила эксперт, невыгодно с финансовой точки зрения. Специалист напомнила, что в первом месяце 2026 года будет только 15 рабочих дней, а также 16 праздничных и выходных. Из-за этого стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.