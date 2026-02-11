В России стало снижаться число людей с тремя и более кредитами

Эльман Мехтиев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня долговую нагрузку стали оценивать по подтвержденному доходу, поэтому число людей с тремя и более кредитами стало снижаться.

Нет ничего плохого в том, что у человека есть 1-2 кредита, если он их стабильно погашает в беспроцентный период, к тому же сегодня число граждан с тремя и более кредитами снижается благодаря учету долговой нагрузки по поручению президента РФ. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«По последним данным Банка России, которые я помню, 42,3 миллиона человек имеют хотя бы один кредит или заём. Из них каждый третий имеет больше одного займа или кредита. Честно говоря, не вижу в этом проблемы. Это всего лишь количественный показатель. Если у человека есть ипотека и кредитная карта, которую он погашает в беспроцентный период, разве это плохо?», - отметил он.

При этом Мехитев подчеркнул, что количество людей с тремя и более кредитами стало снижаться благодаря оценке долговой нагрузки по подтвержденному доходу.

«Вопрос в долговой нагрузке. И в этом направлении ЦБ и правительство по поручению президента России сделали очень много. Напомню, что с 1 января этого года наконец-то вступили в силу те меры, которые были указаны в поручении президента. Оцениваться долговая нагрузка теперь должна по подтвержденному доходу. Да, это непростой процесс. Да, требовалась информационная система, которая так и не была построена и которая должна была давать финансовым организациям информацию в режиме онлайн. Эта мера и направлена на сокращение долговой нагрузки. Поэтому количество людей, у которых есть более трех кредитов и займов, стало сокращаться», - подытожил он.

