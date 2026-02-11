В Госдуме обратились к Мишустину из-за роста цен

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с критикой проекта новой модели торговой деятельности. По мнению депутата, предлагаемые изменения могут привести к необоснованному росту цен, особенно на маркетплейсах, передает News.ru.

Миронов заявил, что цель правительства — выровнять условия конкуренции между розничными сетями и интернет-платформами. Однако, по его оценке, документ создает «перекос»: снимает ограничения с классических магазинов, но при этом вводит новые для онлайн-торговли.

Ключевой проблемой лидер партии называет намерение запретить маркетплейсам устанавливать скидки без согласия продавца.

«Сейчас и так с ценами творится невообразимое, так вместо того, чтобы их сдерживать, создаются условия для их более активного роста», — считает Миронов.

Парламентарий призвал оценивать проект с точки зрения выгоды для потребителя и отказаться от инициативы, которая может привести к повышению издержек бизнеса и очередному витку дороговизны.

Ранее представители бизнеса также предупреждали о росте цен на отдельные товары, связывая это с комплексом внутренних факторов, а не только с внешними поставками.