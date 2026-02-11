Названы главные мифы «финансово неграмотных» россиян

Эльман Мехтиев напомнил в пресс-центре НСН, что принятая стратегия повышения финансовой грамотности ориентирована прежде всего на переход от просвещения населения к развитию конкретных навыков. Что касается финансовой грамотности, то изменения быстрыми здесь не будут, необходимо сформировать у населения навыки, которые потом станут установками, и избавить их от стереотипного мышления. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

© nsn.fm

«Процитирую «Стратегию повышения финансовой грамотности на период до 2030 года». Там чётко формулируется, что несмотря на успехи в построении системы просвещения по части финансовой грамотности, объективных быстрых изменений в поведении граждан нет. И именно поэтому стратегия говорит, что нужно переходить от просвещения к ценностям, навыкам и установкам. По моему опыту, нужно сначала формировать навыки, которые потом перейдут в установки и при передаче другому лицу станут ценностями. Именно в этом порядке мы и планируем работать. Учебных материалов у нас полно, но мне это напоминает студентов, которым надо завтра сдать экзамен: мы побеждаем на Олимпиадах, а потом всё равно отдаём деньги мошенникам», - рассказал он.

Мехтиев отметил, что несмотря на то, что все больше людей хочет научиться контролировать свои финансы, им все еще мешают стереотипные установки.

«Да, растёт осознание людей, что финансовая грамотность для них важна. Растёт и количество людей, которые хотели бы сами управлять своими финансами. Но здесь много мифов, и один из самых распространенных: «У меня с деньгами всё хорошо, чего мне их считать». Или: «У меня с деньгами всё плохо, ваши советы экономить 10% не помогут – лучше помогите материально». Будем надеяться, принятая стратегия к 2030 году даст результат», - подытожил он.

Ранее стало известно, что более 2 млн россиян признали финансово несостоятельными с появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».