В России упала доходность некоторых вкладов

Средняя ставка по вкладам на три месяца в 20 крупнейших банках России упала до 14,48 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Подчеркивается, что с момента снижения ключевой ставки до 16 процентов средние ставки в топ-20 кредитных организаций снизились на 0,17-1,03 процентных пункта. Сильнее всего снизилась доходность именно трехмесячных вкладов.

Средняя ставка по полугодовому вкладу составляет 14,12 процента, а по годовому — 12,93 процента. Для вкладов на полтора года соответствующее значение достигло 11,46 процента.

По данным Банка России, в III декаде января 2026 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках России снова снизилась и достигла 14,57 процента. В первой декаде января она составляла 15,10 процента, а во второй — 14,88 процента.

Экономисты полагают, что именно банковские вклады останутся самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями в 2026 году.