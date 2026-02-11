Банк России направил банкам алгоритм действий при мошеннических переводах

Банк России определил для российских кредитных организаций процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, пишет пресс-служба регулятора на официальном сайте.

В ЦБ отметили, что банкам направлены рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему.

«Эти рекомендации призваны улучшить взаимодействие банков с клиентами, сведения о которых попали в базу данных регулятора», — уточнили в пресс-службе.

Регулятор заметил, что банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов–физических лиц об отказе от зачисления средств в отделениях, по телефону горячей линии, через онлайн-сервисы.

«Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ)», — отметили в ЦБ.

Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных, пояснили в пресс-службе.