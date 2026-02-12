В России нашли способ снизить цены на продукты

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой создать федеральную сеть государственных магазинов для льготников, где продукты и товары повседневного спроса будут стоить примерно в два раза дешевле. Об этом он заявил в беседе с News.ru.

Парламентарий отметил, что после новогодних праздников рост цен затронул практически весь ассортимент, превратив поход в супермаркет для многих граждан в «испытание для кошелька и нервов». В качестве меры поддержки он предложил открыть специализированные точки для пенсионеров, многодетных семей, ветеранов боевых действий и инвалидов. Сеть он предложил назвать, например, «Половинка» — по принципу ценообразования.

По словам Миронова, снизить стоимость удастся за счет отсутствия торговой наценки, льгот по аренде и налогам, а также быстрого оборота товаров. Он подчеркнул, что проект должен стать социальным, а не коммерческим.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что ожидают снижения цен на овощи с наступлением весны благодаря поступлению свежей продукции из теплиц и открытого грунта.