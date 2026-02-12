Россиянам посоветовали судиться с банками за навязанные услуги

Банки навязывают россиянам дополнительные услуги десятки лет, однако Центробанк активно борется с такой практикой, в частности, с навязанными страховками, сказал НСН Алексей Койтов. Чтобы отказаться от навязанных услуг, необходимо сначала попытаться решить вопрос с банком. Если же это не поможет, нужно обратиться в суд, где получится не только вернуть потерянные деньги, но и взыскать моральный ущерб. Об этом НСН заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Некоторые банки подключали платные услуги без согласия клиентов в 2025 году. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По словам Койтова, подобная практика существует уже не один десяток лет, однако с такими уловками банков активно борется Центробанк.

«К сожалению, практика навязывания банками дополнительных услуг за деньги существует не один десяток лет. Банки под разным соусом пытались получать эти дополнительные доходы за счет, например, комиссии за ведение ссудного счета и других вещей, которые не приносили пользу потребителю. Эта практика сохраняется до сих пор. Наверное, самое массовое — это навязанные страховки, хотя с ними Центробанку уже удается побороться. Однако появились расширенные пакеты обслуживания, еще что-то. Если говорить про кредитные продукты, банки все время хотят найти дополнительные способы размывания реальной платы по кредиту. Вместе с тем предложение дополнительных платных услуг к дебетовой карте — это тренд времени. Но стоит напомнить, что с 1 сентября 2025 года действуют дополнительные разъяснения в законе о запрете дополнительных услуг, которые касаются запрета предустановленных галочек. Это есть и в бумажном варианте, и в цифровом виде. Если раньше банк мог эти галочки ставить за вас, сейчас это запрещено, однако практика такая все равно есть», — сказал Койтов.

Собеседник НСН посоветовал решать разногласия непосредственно с банком, если же договориться не получится, обращаться в надзорные органы и в суд. «Лучше всего попытаться решить возникающую проблему непосредственно с банком. Если это обращение не сработает, нужно жаловаться в надзорные органы, в суд, в прокуратуру, в службу по защите прав потребителей финансовых услуг. Нужно использовать все доступные каналы. Если мы говорим про дистанционное обслуживание, там есть чат обратной связи, туда надо обращаться, но параллельно, если реакции нет, можно воспользоваться и электронной почтой банка, и любыми другими каналами. Также мы стали замечать сами и получать жалобы от потребителей на то, что для отключения дополнительных платных услуг необходимо пройти все круги ада. При попытке отключить услугу, которой месяц можно попользоваться бесплатно, клиенту начинают перечислять преимущества, которые он может потерять. Потребитель должен легко находить возможность отключить платную услугу и сделать это в два клика», — добавил эксперт. В заключение Койтов указал на то, что через суд можно не только получить деньги, списанные за навязанные услуги, но и возместить моральный ущерб.

«Конечно, номинально через суд можно добиться возмещения тех денег, которые были списаны за навязанные услуги. Но, как правило, это небольшие суммы, в пределах 500 рублей. Вряд ли из-за них кто-то захочет судиться. Но если было нарушение прав потребителя, то, кроме прямых потерь, потребитель может возместить моральный вред по закону “О защите прав потребителей”. Размер морального вреда определит суд, но это кратно больше суммы, ради которой стоит подать иск или претензию. Правда, отмечу, что в претензионном порядке редко кто идет на компенсацию морального вреда. Мы изучаем возможности автоматизации подобных исков, и некоторые компании предлагают такие решения. Надеемся, что они скоро появятся. Пусть даже моральный вред оценят в 1000 рублей, но при определенной системности и массовости таких исков банки и другие нарушители поймут, что это приносит кратно больший ущерб, чем они на этом зарабатывают», — подытожил он.

