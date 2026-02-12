Экономист: мошенники могут оформить кредит по старому номеру телефона
Профессор Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Юрий Шедько предупредил, что мошенники могут оформить кредит на человека, используя его старый номер телефона. Самый распространённый способ — номер переносится на другую сим-карту, после чего злоумышленники получают смс-коды для подтверждения операций в банках и на портале «Госуслуги».
«Ещё один частый вариант — восстановление доступа к аккаунтам, где старый номер сохранился как основной способ подтверждения: если он снова попал в оборот у оператора или оказался перехвачен, «привязка» начинает работать против владельца данных», — отметил Шедько в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, подмена также возможна через социальную инженерию, утечки баз данных, ошибки сотрудников.
При обнаружении чужого кредита специалист рекомендовал немедленно связаться с банком, подать заявление в полицию и зафиксировать ситуацию у оператора связи.
Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал о том, что мошенники используют ажиотаж перед 14 февраля.