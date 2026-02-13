Россиянам рассказали, кто может получить компенсацию за советские вклады

Россияне, родившиеся в период с 1946 по 1991 год, имеют право на компенсацию в двукратном размере остатка советских вкладов. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru.

Он рассказал, что компенсацию в тройном размере остатка вкладов в Сберегательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 года могут получить граждане, родившиеся до 1945 года. При этом размер компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам.

Если остаток на счете был равен 455 рублям, то положена выплата в размере 910 рублей. Размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением различных коэффициентов, пояснил Балынин.

По закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года вкладам выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах не осуществляется, добавил экономист.

До этого сообщалось, что в 2026–2028 годах на компенсации гражданам по советским вкладам выделят около 5 млрд рублей.