Две трети россиян поддержали введение четырехдневки при одном условии

Большинство россиян готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении текущего уровня дохода. Об этом 13 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы.

Согласно исследованию, 66% респондентов поддержали сокращение рабочей недели при условии неизменной зарплаты. Еще 14% согласны работать четыре дня, если общее количество часов не увеличится. 12% готовы трудиться по десять часов в день ради дополнительного выходного. 6% допустили переход даже при небольшом снижении дохода. Лишь 2% выступили против изменений при любых условиях.

В опросе приняли участие более 5,6 тыс. человек. 64% считают, что дополнительный выходной положительно скажется на восстановлении и повысит концентрацию. 17% уверены, что продуктивность не изменится. 11% предполагают рост нагрузки и усталости.

61% опрошенных связывают четырехдневную неделю с возможностью чаще проводить время с семьей и друзьями. 44% планируют использовать свободный день для личных проектов, хобби или обучения. 42% ожидают снижения стресса и улучшения психологического состояния. 27% рассчитывают посвятить время бытовым делам, 14% — дополнительному заработку.

При этом 73% респондентов опасаются уменьшения зарплаты из-за сокращения рабочих часов. 50% указали на риск переработок, 36% — на усиление стресса, 25% — на возможное сокращение отпуска.