Деньги на карте из ниоткуда могут обернуться уголовным делом

Неожиданное поступление средств на банковскую карту может быть признаком мошеннической схемы. Об этом агентству «Прайм» сообщил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

По его словам, одна из распространенных схем связана с отмыванием денег. Злоумышленники похищают средства с чужих счетов и переводят их на карты посторонних граждан. Затем владельца карты просят вернуть деньги на другой счет под предлогом ошибки. В результате человек становится звеном преступной цепочки.

При этом первоначальный перевод может быть отменен банком, и тогда на счете образуется отрицательный баланс. Другая схема связана с так называемыми дропперами — людьми, которые за вознаграждение предоставляют свои карты для обналичивания средств. Несколько лет назад, отметил эксперт, подобные предложения активно распространялись среди студентов.

В таких случаях участникам грозит уголовная ответственность с 16 лет по статьям, связанным с легализацией денежных средств и незаконным оборотом финансов.

Иногда мошенники имитируют перевод, чтобы убедить человека в якобы одобренном кредите или компенсации, а затем требуют вернуть часть средств вместе с комиссией. Такие схемы требуют длительного общения и используются реже.

Гордиенко подчеркнул, что при поступлении неизвестного перевода нельзя тратить деньги. Если операция окажется мошеннической, банк вправе списать средства обратно. Эксперт также рекомендовал не вступать в контакт с отправителем, не переходить по ссылкам и не совершать ответных переводов. Для фиксации ситуации он советует обратиться в правоохранительные органы.