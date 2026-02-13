В России призвали временно «заморозить» повышение цен на коммуналку

Депутат Госдумы Валерий Гартунг выступил с инициативой временно «заморозить» повышение цен на коммунальные услуги. В разговоре с «Абзацем» парламентарий заявил, что ресурсоснабжающие организации могли бы сдержать рост тарифов на фоне текущей экономической ситуации.

Гартунг напомнил, что ранее вместе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым уже вносил законопроекты о введении моратория на повышение тарифов ЖКХ, однако они были отклонены.

«Мы такие предложения с Сергеем Михайловичем Мироновым вносили – на законодательном уровне на какой-то период заморозить рост тарифов. Причем не только на ЖКУ… Недавно как раз один из законопроектов отклонили», – отметил депутат.

12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России необходимо замедлить. По его словам, «таким резким повышение тарифов быть не должно». Песков указал, что власти сейчас будут внимательно следить за ситуацией. Он также подчеркнул, что практика рассмотрения обращений граждан, включая те, что поступают на Прямую линию, помогает детально разбираться в каждом отдельном случае.