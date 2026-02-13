Кадровый голод в России обогатил одну категорию работников

Острая нехватка квалифицированных кадров существенно обогатила некоторые категории работников, включая сварщиков. Об этом заявила помощник главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) Светлана Кузьменко. Ее слова приводит ТАСС.

Такие работники очень ценятся в строительной отрасли, отметила она. Эти специалисты активно задействуются при возведении мостов, а также жилых и промышленных объектов.

«Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование», — констатировала Кузьменко.

На фоне высокой востребованности подобного труда средние зарплаты сварщиков в России повысились, добавила она.

«Сварщики по 500 тысяч рублей получают», — заключила Кузьменко.

Строительная отрасль стала одной из самых пострадавших от кадрового голода. Нехватку работников в этой сфере Министерство труда оценивало в 789 тысяч человек. Именно столько специалистов, по оценке ведомства, потребуется отрасли до 2030 года.

Еще одной проблемой для отрасли является высокая зависимость от мигрантов. По словам главы ассоциации «Национальное объединение строителей» Антона Глушкова, каждый шестой работник на стройке в стране — иностранец. После ужесточения требований к приезжим специалистам в 2024 году Россию покинули миллионы мигрантов. Это в итоге привело к усилению кадрового голода. Нехватка затронула почти всех востребованных специалистов, включая оконщиков, монолитчиков и штукатуров, резюмировал директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.