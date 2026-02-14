Эксперты рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на вклады и кредиты

На февральском заседании Центробанк России снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%, что стало неожиданностью для большинства аналитиков, ожидавших её сохранения на прежнем уровне. Пресс-релиз регулятора отметил, что экономика постепенно восстанавливается к сбалансированному росту, но инфляционные ожидания остаются высоки. Эксперты, опрошенные «Российской газетой», считают, что это решение ускорит снижение депозитных ставок и лишь постепенно повлияет на стоимость кредитов.

Юрий Кравченко из ВЕЛЕС Капитал отметил, что доходность депозитов продолжит уменьшаться, так как ЦБ дал сигнал о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики на следующих заседаниях. Игорь Додонов из Финам прогнозирует, что в ближайшие недели банки могут снизить ставки на 0,5–1 процентный пункт, после чего временно прекратят изменения в ожидании новых указаний от регулятора.

Игорь Алутин из Московской биржи сообщил, что средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках составляет 14,4%, снизившись с декабря на 0,2–1,1 процентных пункта. Кравченко предполагает, что этот показатель может упасть ниже 14%, а ставки по среднесрочным и долгосрочным депозитам будут приближаться к 10%.

Алексей Охорзин из ВТБ считает, что в течение года ставки по депозитам останутся двузначными, и вкладчики будут ориентироваться на краткосрочные продукты и накопительные счета. Дмитрий Грицкевич из ПСБ подчеркивает, что снижение доходности будет заметно по краткосрочным депозитам и ожидает, что банки вскоре пересмотрят условия, позволяя клиентам зафиксировать более высокую доходность, распределяя средства между депозитами разной срочности.

Эксперты отмечают новую модель поведения вкладчиков: Охорзин считает, что период рекордных ставок способствовал развитию привычки к накоплениям, и в 2026 году эти средства будут направлены на текущие финансовые задачи, включая инвестиции.

Снижение ставок по потребительским кредитам будет умеренным. Грицкевич объясняет это осторожностью банков на фоне снижения платёжеспособности заёмщиков. Додонов прогнозирует снижение ставок на 0,5 процентного пункта. Участники рынка стремятся сохранить высокую процентную маржу, удешевляя привлеченные средства и учитывая повышенные риски в необеспеченном кредитовании.

В ипотечном сегменте решение ЦБ не приведёт к значительным изменениям. Олег Репченко из IRN.RU отмечает, что снижение ставки на 0,5 процентных пункта не окажет немедленного влияния на рынок жилья, и даже при корректировке рыночных ставок они останутся высокими для большинства покупателей. Грицкевич допускает снижение ставок до уровня ниже 20%, но не ожидает значительного роста спроса.

Репченко также обращает внимание на психологический фактор: в периоды роста ставок заёмщики стремятся оформить кредит быстро, опасаясь дальнейшего повышения. Когда ЦБ начинает смягчать политику, многие потенциальные покупатели занимают выжидательную позицию.

В сегменте автокредитования средний уровень ставок не изменится существенно. Алексей Бородавин из Баланс-Платформа прогнозирует, что ставки на новые автомобили останутся около 10%, а на автомобили с пробегом — в диапазоне 21–23%. Эксперт связывает это с сокращением программ государственной поддержки и отказом автопроизводителей от субсидирования ставок, полагая, что текущие условия сохранятся до середины года.