Россиянам рассказали, что нельзя тратить деньги, полученные на карту от мошенников

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин предупредил, что при «ошибочном» поступлении денег на карту нельзя их тратить, переводить или снимать — любые действия могут быть расценены как соучастие в отмывании денег.

«Если вы запустите эти деньги в оборот, пускай даже неумышленно, то данную операцию уже можно будет трактовать как преступление», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По его словам, главная ошибка — вступать в диалог с лжеотправителем: мошенники используют шантаж и угрозы, требуя вернуть деньги с процентами или перевести по новым реквизитам.

