В Центральном банке назвали сумму накопленных наличных у россиян

Центральный банк сообщил, что объем накопленных россиянами наличных составил более 17 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, за 2025 год россияне накопили 17,1 триллиона рублей наличными. За год объем сбережений вырос на 4,6 процента, при том что годом ранее рост составил всего 0,1 процента.

Накопления иностранной валюты за 2025 год у россиян выросли впервые за три года и достигли 92,2 миллиарда долларов.

